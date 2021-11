am 18.11.2021 - 10:48 Uhr

Axel Springer hat am Donnerstag angekündigt, dass sich Christian Nienhaus von allen operativen Aufgaben zurückzieht und das Verlagsmanagement abgibt. Nienhaus, der aktuell noch Senior Vice President Strategy News Media National im Verlag ist, übergibt ab sofort seine Positionen als Geschäftsführer der WeltN24 GmbH, der Sales Impact GmbH sowie der Print Management GmbH, soll dem Verlag aber auch weiterhin beratend zur Verfügung stehen.

© Axel Springer Merrit Kraus

Christian Nienhaus kam bereits 2001 zu Axel Springer, wo er bis 2008 zuletzt Vorsitzender der Verlagsgeschäftsführung der Bild-Gruppe war. Danach wechselte er zur Funke-/WAZ-Mediengruppe, hier war er bis 2014 Geschäftsführer. 2015 kehrte er zurück und übernahm bei Axel Springer den Vorsitz der Geschäftsführung der Vertriebsorganisation Sales Impact sowie folgend von Media Impact, dem damaligen Vermarktungs-Joint-Venture von Axel Springer und der Funke Mediengruppe. Seit 2017 ist Christian Nienhaus erst als Geschäftsführer Print, seit 2020 als Senior Vice President Strategy Teil des Leitungsteams von News Media National bei Axel Springer.

Jan Bayer, Vorstand News Media, sagt zum Abschied von Nienhaus: "Christian Nienhaus ist einer der profiliertesten deutschen Verlagsmanager mit einer großen Liebe zu Print und einer Leidenschaft für Druck und Vertrieb. Mit seiner Lust auf Innovation hat er die Transformation von Axel Springer auf dem Weg zum führenden digitalen Medienunternehmen großartig mit vorangetrieben. Ich möchte mich bei ihm dafür sehr herzlich bedanken und freue mich, dass Axel Springer von seinem enormen Erfahrungsschatz auch weiterhin profitieren darf."

Ulf Poschardt, Chefredakteur "Welt" und Sprecher der Geschäftsführung WeltN24, erklärt außerdem in Bezug auf Nienhaus’ Nachfolgerin: "Merrit Kraus hat eine große Leidenschaft und ein ausgewiesenes Verständnis für unsere journalistische Arbeit in Print wie Digital. Es ist für ‘Welt’ eine große Bereicherung, dass sie nun gemeinsam mit uns in der Geschäftsführung unsere publizistischen Angebote weiterentwickeln wird."