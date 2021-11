© ProSiebenSat.1

“ProSieben schreibt regelmäßig ein Stück deutsche TV-Geschichte. Umso mehr freuen wir uns, tollen Formaten wie 'The Masked Singer', 'The Voice of Germany', 'Duell um die Welt', 'Galileo', 'taff' und 'Germany’s Next Topmodel' ein zweites Zuhause auf Snapchat Discover zu geben", sagt Götz Trillhaas, Country Manager DACH bei Snap. Das soll letztlich nicht nur den Fans schmecken: "Mit Discover schaffen wir also ein erstklassiges, markensicheres Umfeld für Werbetreibende, damit diese auch unser Publikum erreichen", so Trillhaas weiter.

Snapchat-Shows wurden 2016 in den USA gestartet und starteten zwei Jahre mit Axel Springer, Spiegel und Brainpool in Deutschland. Gemeint sind Inhalte, die von Sendern und Content-Entwicklerinnen - und -entwicklern für den mobilen Bildschirm im Hochformat produziert werden.