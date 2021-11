am 19.11.2021 - 11:09 Uhr

Constantin Entertainment hat mit Susen Schadwinkel einen Neuzugang angekündigt. Die Produzentin arbeitet ab Januar 2022 beim Unternehmen und verstärkt den Bereich Show am Standort Köln der Produktionsfirma. Schadwinkel hat in der Vergangenheit schon für Endemol Shine Germany, RedSeven Entertainment, Brainpool TV und Kimmig Entertainment gearbeitet. Dort verantwortete sie unter anderem Shows wie "Big Bounce", "Alle gegen Einen", "Big Performance", "Das große Sat.1-Promiboxen", "Queen of Drags", die "ProSieben Promi-Darts-WM" oder auch den Comedypreis.

Matthias Alberti, Otto Steiner, Jochen Köstler und Onno Müller, alle Geschäftsführer von Constantin Entertainment, sagen zum Neuzugang: "Susen Schadwinkel zählt zu den besten Fernsehmacherinnen in Deutschland und ist eine anerkannte Showexpertin. Es ist uns gelungen, Susen Schadwinkel mit unserer inhaltlichen Strategie zu überzeugen - darüber freuen wir uns sehr. Mit ihrer Erfahrung wird sie für die Constantin Entertainment und das Team eine wertvolle Bereicherung sein. Sie wird als gleichberechtigte Produzentin ihren Bereich inhaltlich unabhängig verantworten."

Schadwinkel selbst sagt zu ihrem neuen Job: "Shows zu produzieren ist meine absolute Leidenschaft! Dass Constantin Entertainment in Köln genau diesen Bereich ausbauen möchte, passt perfekt! Ich freue mich sehr auf spannende Aufgaben in einer kreativen, unabhängigen Produktionsfirma und auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Geschäftsführern und Produzenten Otto Steiner, Matthias Alberti, Onno Müller und Jochen Köstler."