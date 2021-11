Die vergangenen Wochen dürften turbulent gewesen sein in der Chefetage von ProSiebenSat.1. Kurz nachdem der Konzern Anfang des Monats gute Quartalszahlen vorgelegt hatte und sein Umsatzziel für das laufende Jahr anhob, platzte eine von Mediaset gesetzte Bombe. Der Großaktionär wolle 2022 den Vertrag von Vorstandssprecher Rainer Beaujean auslaufen lassen, berichtete damals "Business Insider". Der Grund: Mediaset will eine europäische TV-Allianz schmieden, in der auch ProSiebenSat.1 sein soll, dort wehrt man sich aber gegen das Projekt.

Auch nach den Drohungen aus Mailand gibt man sich in Unterföhring nach außen hin betont gelassen. Gegenüber der "FAZ" hat Rainer Beaujean nun noch ein weiteres Mal erklärt, weshalb einen solche Allianz aus seiner Sicht nicht sinnvoll ist. "Fern­se­hen ist in jedem Land unter­schied­lich. Wir in Deutsch­land sind mit unse­rer Spra­che und vor allem unse­rem Geschmack, Vorlie­ben und unse­rer Art von Humor schon sehr anders, wenn ich es mit dem italie­ni­schen Fern­se­hen verglei­che", sagt er und verweist auf lokale Versionen von Shows wie "Germany’s Next Topmodel".

Beaujean sieht keinen Mehrwert in einer möglichen TV-Allianz, das ist inzwischen bekannt. Im Gespräch mit der "FAZ" führt der ProSiebenSat.1-Boss nun ausgerechnet die Konkurrenz aus Köln für diese Strategie an. "Fast alle Sender in Europa verste­hen Fern­se­hen heute als loka­les Ereig­nis. Unser Wett­be­wer­ber RTL zum Beispiel redu­ziert stark sein Enga­ge­ment in Frank­reich und Bene­lux. Sie erklä­ren, sie wollen natio­na­le Cham­pi­ons bauen. Und damit halten sie auch nicht viel von einer Inter­na­tio­na­li­sie­rung in Europa." Auch Mediaset will wohl kein inhaltliches Zusammengehen der Gruppen, sieht aber sehr wohl Synergie-Potenzial auf Konzernebene.

Die "FAZ" berichtet, die Italiener finden durchaus, dass Beaujean gute Ergebnisse liefere - kurzfristig. Sie würden jedoch eine Vision für die Zukunft vermissen. Chancen zur Zusammenarbeit sieht Beaujean allenfalls im Commerce-Bereich, hier ist man ja beispielsweise im Dating sehr stark unterwegs. Beaujean spricht in der "FAZ" außerdem über die Onlineparfümerie Flaconi (die man Anfang des Jahres noch verkaufen wollte). Beaujean: "Dort stre­ben wir eine stär­ke­re Inter­na­tio­na­li­sie­rung des Geschäfts an und könn­ten Flaco­ni über die Media­set-Sender in Itali­en und Spani­en bekannt machen. Das wäre wirk­lich wert­schaf­fend für beide Seiten, und dafür sind wir total offen!"

Das ist aber offenkundig nicht das, was Pier Silvio Berlusconi, Chef von Mediaset, anstrebt. Und so bleibt weiter offen, wie es im Machtkampf weitergeht. Spätestens im kommenden Jahr wird es eine Entscheidung geben. Auf der nächsten Hauptversammlung könnte Mediaset weitreichende Änderungen einleiten. Und ob der Vertrag von Rainer Beaujean verlängert wird, ist nach wie vor unklar. Gut möglich, dass er dazu Mediaset auf seine Seite bringen muss. Mediaset erklärt derweil, man plane keine feindliche Übernahme. Einerseits ist fraglich, wie lange dieses Versprechen gilt. Andererseits ist unklar, ob die Italiener überhaupt eine Komplettübernahme stemmen könnten, sie sind im Vergleich das kleinere Unternehmen.