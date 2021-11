Spekulationen um den Cast der nächsten Staffel der Prime-Video-Comedy "LOL" hatte es schon vor einigen Wochen gegeben, als die Aufzeichnungen stattfanden. Am Dienstag nun hat der Streamingdienst Amazon Prime Video offiziell mitgeteilt, welche Komikerinnen und Komiker in der dritten Staffel der Constantin-Entertainment-Produktion mitwirken. Darunter befindet sich unter anderem Anke Engelke, die als einzige bereits in den beiden vorherigen Staffeln versuchte, nicht zu lachen. In Staffel zwei gab es neben ihr noch zwei andere Rückkehrer; nämlich Kurt Krömer und Max Giermann, die nun in der kommenden Runde aber nicht mehr dabei sind.

Stattdessen gilt für folgendes Promis, auf keinen Fall zu lachen, egal was passiert. Dieser Aufgabe stellen sich neben Engelke auch Michelle Hunziker, Palina Rojinski, Carolin Kebekus, Hazel Brugger, Christoph Maria Herbst, Mirco Nontschew, Abdelkarim, Axel Stein und Olaf Schubert. Kebekus und Nontschew sind zum zweiten Mal am Start. Spielleiter ist auch in den Episoden, die im Frühjahr 2022 erscheinen sollen, Michael "Bully" Herbig. Dieser sagt: "Immer häufiger berichten uns Zuschauer:innen von Begleiterscheinungen während und nach dem 'LOL'-Konsum. Nicht selten ist von Bauchschmerzen die Rede. Angeblich fallen Zuschauer sogar von ihren Stühlen, rutschen unkontrolliert von der Couch, kugeln sich am Boden, verschlucken sich oder bekommen vor Lachen keine Luft mehr."

Keine Schmerzen haben die Kreativen hinter der Kamera mit Blick auf die Resonanz. Produzent Otto Steiner spricht etwa davon, dass seine Show "alle Rekorde" breche. Entsprechend glücklich sei er, diese Erfolgsgeschichte fortzusetzen. Genaue Zahlen nennt auch Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios, nicht, spricht aber davon, dass sich "LOL" zum Lieblingsformat der Prime-Mitglieder im deutschsprachigen Raum entwickelt habe. "Wir halten auch in der dritten Staffel das Niveau hoch und konnten die Crème de la Crème der deutschen Comedyszene gewinnen, die sich der Herausforderung stellt, über sechs Stunden nicht zu lachen", sagt Pratt.

In einem kürzlich geführten Interview mit DWDL.de deutete Pratt übrigens bereits an, dass 2022 vermutlich auch noch eine vierte Staffel gesendet werde: "Eine vierte Staffel 'Last One Laughing' ist nur eine Frage des Wann, nicht des Ob - und 2022 hat auch zwölf Monate, da könnte es mehr als eine Staffel geben."