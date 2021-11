Einen Neustart hatte der RBB ausgerufen und einen Neustart liefert der Sender. Bereits im Februar dieses Jahres hatte man angekündigt, den Vorabend 2022 umkrempeln zu wollen. Nun gibt's weitere Details: Der neue Vorabend geht erstmals am 3. Januar auf Sendung. Los geht’s dann, so viel war schon klar, mit einer aktuellen Nachrichten-Ausgabe von "RBB24". Es folgen das Ratgeber-Format "schön + gut" (18:15-18:45) sowie die Talk-Sendung "Studio 3 - Live aus Babelsberg" (18:45-19:30). Danach zeigt man wie auch jetzt schon "Abendschau" bzw. "Brandenburg Aktuell".

© RBB

© RBB

Nur Christian Matthée bleibt am Vorabend

Die Zuschauerinnen und Zuschauer des RBB müssen sich aber nicht nur an neue Formate gewöhnen, sondern auch an neue Personen, die diese präsentieren. Von Andrea Vannahme, Christian Matthée, Britta Elm ("RBB um 6") sowie Nadine Heidenreich, Madeleine Wehle, Uwe Madel, Susanne Tockan und Andreas Jacob ("zibb") schafft nur Matthée den Sprung in den neuen Vorabend. Er gehört zum Moderationsteam von "Studio 3", in der ersten Woche wird die Sendung von Janna Falkenstein präsentiert. Weitere Moderatoren der Sendung sind auch noch Sabrina N’Diaye und Jafaar Abdul Karim, der bislang vor allem bei der Deutschen Welle zu sehen war. "schön + gut" wird in Woche eins präsentiert von Jule Jank, die bislang vor allem im Radio bei Fritz arbeitete. Zum weiteren Moderationsteam gehören Jaele Vanuls und Uri Zahavi.

RBB-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus sagt: "Der RBB ist ein Sender der Gegensätze. Und genau das zeigen auch die beiden neuen Sendungen im Vorabend. Verbrauchernahe, bodenständige Tipps im neuen Service-Magazin ‚schön + gut’ treffen auf spannenden, prominenten Talk vom weltberühmten Filmstandort Babelsberg mit ‚Studio 3 - Live aus Babelsberg‘. Dabei sind beide Sendungen tief in der Region und bei den Menschen hier verwurzelt."

Wirbel hat die Ankündigung der Vorabend-Reform im Februar vor allem auch deshalb ausgelöst, weil der RBB ankündigte, künftig günstiger zu produzieren als bislang. Darüber, sowie über die Veränderungen und Ziele der Vorabend-Reform sprechen RBB-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus sowie Torsten Amarell, Leiter der Contentbox "Gesellschaft", am Donnerstag im DWDL.de-Interview.