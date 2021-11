am 24.11.2021 - 07:51 Uhr

Schauspieler Kostas Papanastasiou ist im Alter von 84 Jahren verstorben, wie der "Tagesspiegel" berichtet. Papanastasiou wurde einem größeren Publikum durch seine Rolle als griechischer Wirt Panaiotis Sarikakis in der einstigen ARD-Weekly "Lindenstraße" bekannt. In dieser Rolle war der Darsteller elf Jahre lang, von 1985 bis 1996, zu sehen.

Es ist überliefert, dass die Schere zwischen TV-Rolle und echtem Leben des Schauspielers nicht allzu groß war. In der Berliner Grolmannstraße führte er bis vor wenigen Jahren auch abseits der Fiktion ein eigenes Lokal, dessen Leitung mittlerweile in den Händen des Sohnes von Papanastasiou liegt. Aus der "Lindenstraße" verabschiedet hatte sich die Figur Sarikakis übrigens mit einer Rückkehr nach Griechenland. Sie wollte dem "ausländerfeindlichen" Deutschland entfliehen. Griechenland ist auch das Heimatland des Schauspielers, geboren wurde er in Karditsa.

Nach dem TV-Ende avancierte sein Lokal in der Berliner Grolmannstraße nach Angaben des "Tagesspiegel" zum Treffpunkt der linken Szene Westberlins. 2014 sorgte der Schauspieler nochmals für Schlagzeilen, weil er nach der damaligen Staatsschuldenkrise Griechenlands eine "antigriechische" Stimmung beklagte.