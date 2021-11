RTL wird an diesem Donnerstag zum letzten Mal in diesem Jahr ein Live-Spiel der UEFA Europa League übertragen. Zu sehen ist dann das Spiel der Frankfurter Eintracht gegen Antwerpen. Am sechsten Spieltag wird – anders als zunächst geplant – der kleinere Spartensender Nitro die Übertragung eines Matches mit deutscher Beteiligung übernehmen.

RTL setzt stattdessen lieber auf eine extra-lange Folge der Rateshow "Wer wird Millionär?" mit Moderator Günther Jauch. Die Produktion von Endemol Shine Germany startet am Donnerstag, 9. Dezember 2021 wie üblich um 20:15 Uhr und wird nach zwei Stunden vom Nachrichtenformat "RTL Direkt" unterbrochen. In 20 Minuten informiert RTL dann über die aktuellen Ereignisse des Tages. Im Anschluss an "RTL Direkt" wird "Wer wird Millionär?" fortgesetzt – so ging der Sender auch zurückliegende Woche beim Promi-Special von "WWM?" vor.

Jauchs Rateshow endet an diesem Abend um 23:30 Uhr, dann übernimmt die Comedy-Sendung "RTL Topnews". Das "RTL Nachtjournal" startet wie üblich um Mitternacht. Welches Fußballspiel Nitro überträgt, ist noch unklar. Zur Auswahl stehen dürften die Partien mit Beteiligung der deutschen Vereine aus Frankfurt, Leverkusen und Berlin. Kunden von RTL+ erhalten Zugang zu allen Spielen beim Streamingdienst. Bei RTL hatten Europa-League-Übertragungen jüngst Mühe, auf zweistellige Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen zu kommen.