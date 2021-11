Ab dem 12. Dezember wird der Streamingdienst RTL+ die neue "Sisi"-Serie zum Abruf anbieten. Zahlende Kundinnen und Kunden kommen somit gerade einmal gut zwei Wochen vor Free-TV-Zuschauerinnen- und Zuschauern in den Genuss des Programms. Inzwischen hat RTL bekannt gegeben, dass die Produktion mit Newcomerin Dominique Devenport und Jannik Schümann als Sisi und Franz noch in diesem Kalenderjahr im linearen Fernsehen laufen wird.

RTL strickt aus "Sisi" ein dreitägiges Serienevent und räumt dafür die Primetime zwischen Weihnachten und Neujahr großflächig frei. Am Dienstag, 28. Dezember laufen die ersten beiden "Sisi"-Folgen ab 20:15 Uhr. Fortgesetzt wird die Geschichte dann am darauffolgenden Mittwoch und Donnerstag – ebenfalls zur besten Ausstrahlungszeit und jeweils als Doppelpack. Einen die Sendetermine beinhaltetenden Wunschliste-Bericht hat RTL gegenüber DWDL.de bestätigt.

Am 28. Dezember ist am späteren Abend, ab 22:40 Uhr, die Dokumentation "Die Wahrheit über Sisi - Insider packen aus" zu sehen. Dargestellt werden soll darin unter anderem über Briefe, warum Sisis Leben nach der Hochzeit zu einem Albtraum wurde. Auch abseits dieser Doku bietet RTL Deutschland noch weiteren Stoff rund um die junge Kaiserin an. Ab dem 20. Dezember etwa erscheint bis Weihnachten täglich eine neue Podcast-Folge von "Sisi – Ihrer Zeit voraus". Bereits ab dem 10. Dezember sollen sich die drei Filmklassiker mit Romy Schneider bei RTL+ abrufen lassen. Diese laufen wie üblich an Weihnachten zudem auch im Ersten, unter anderem der Auftaktteil an Heilig Abend um 20:15 Uhr.

Die neue, sechsteilige "Sisi"-Serie wurde von Story House Pictures umgesetzt. Neben Devenport und Schümann gehören Désirée Nosbusch als Erzherzogin Sophie, Tanja Schleiff als Gräfin Esterhazy, Julia Stemberger als Mutter von Sisi oder David Korbmann als Graf Grünne zum Cast. Produzenten sind Jens Freels und Andreas Gutzeit, der auch als Showrunner fungiert. Regie führte Sven Bohse. Die Drehbücher schrieben Elena Hell und Robert Krause. Als Headautoren zeichneten Robert Krause und Andreas Gutzeit verantwortlich. Eine zweite Staffel von "Sisi" ist bereits beschlossene Sache.