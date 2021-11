am 24.11.2021 - 14:41 Uhr

Am Donnerstagnachmittag hat RTL eines seiner Showhighlights des kommenden Januars angekündigt. Versprochen wird via Titel der Sendung nicht weniger als der "Gipfel der Quizgiganten". Günther Jauch ("Wer wird Millionär?", RTL), Johannes B. Kerner ("Der Quiz-Champion", ZDF) und Guido Cantz ("Quizz Dich auf die 1", WDR) sollen im RTL-Neustart "gegen die allerbesten" Quizkandidatinnen und -kandidaten antreten. Die Gegnerinnen und Gegner haben bereits in diversen Quizshows Deutschlands gewonnen, heißt es.

Moderiert wird die Sendung, für die noch kein genauer Sendetermin verraten wurde, von Palina Rojinski. Der "Gipfel der Quizgiganten" ist somit ihre erste eigene RTL-Show. "Das gab es noch nie im deutschen Fernsehen – die besten Quizzer fordern die besten Quiz-Moderatoren heraus", sagt RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner. "Wir freuen uns auf das Giganten-Treffen mit Günther Jauch, Johannes B. Kerner, Guido Cantz und Palina Rojinski als Moderatorin. Das verspricht großartige Unterhaltung.

Johannes B. Kerner erklärte, er freue sich, ausnahmsweise mal als Gast in einer Quizshow dabei zu sein. "Günther Jauch, Johannes B. Kerner und ich – das neue Quiz-Triell von RTL und dazu Palina Rojinski plus die besten Quizzer Deutschlands. Mehr geht nicht", sprudelte Vorfreude aus Guido Cantz und "Wer wird Millionär?"-Moderator Jauch erklärte: "Ich bin sicher, dass wir alle drei vor Ehrgeiz brennen werden. Auch deshalb freue ich mich sehr auf dieses TV-Duell."

Die Show geht über drei Runden. Das Spielprinzip: Zum einen müssen Wissensfragen aus verschiedenen Kategorien beantwortet werden. Zum anderen geht es aber auch um Ausdauer und Geschicklichkeit. Siegen die Herausforderer, nehmen sie die erspielte Summe mit nach Hause. Räumen die Quiz-Master ab, wandert das Geld in den Jackpot für die nächste Show. Produziert wird das neue RTL-Showformat von Streamwork Produktion GmbH in Zusammenarbeit mit Riverside Entertainment.