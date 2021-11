Nicht erst seit der Coronavirus-Pandemie haben Fake News Hochkonjunktur. Unterhaltsame Nachhilfe in Sachen Fake News hat jetzt das BR Fernsehen angekündigt - in Form der neuen Show "Fakt oder Fake", von der voraussichtlich ab März sechs Folgen mit Moderator Sebastian Meinberg ausgestrahlt werden sollen. Das Format stammt ursprünglich aus Österreich, die BR-Version wird ebenso wie das ORF-Original von Sandrats Media in Wien produziert.

In der Sendung wird ein wechselndes, prominent besetztes Rateteam von Sebastian Meinberg, der bis heute unter anderem für das junge BR-Angebot Puls moderiert, mit Memes, Videos und Schlagzeilen konfrontiert und soll mit Humor herausfinden, was Tatsachen sind und was Täuschungen. Dabei werden viral oder medial kursierende Themen aus Bayern, Deutschland und der ganzen Welt aufgegriffen. Am Ende gehen Expertinnen und Experten des jeweiligen Fachgebiets der Sache auf den Grund und bestätigen oder widerlegen mit ihrer Expertise die Einschätzung der drei Prominenten.

Der BR beschreibt die Show als "Kombination aus Comedy-Info-Format und populärwissenschaftlicher Quizshow". Zum Promi-Panel gehören unter anderem Willy Astor, Markus Wasmeier, Lisa Bitter, Lisa Fitz, Alexander Herrmann, Patrick Lindner und Elena Uhlig.