Seit vielen Jahrhunderten sollen die Zehn Gebote das Zusammenleben der Menschen regeln. Sie gelten als eine Art moralischer Kompass, doch welche Rolle spielen diese im heutigen Alltag wirklich noch? Dieser Frage will Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes in der ZDF-Sendung "Die 10 An-Gebote" auf den Grund gehen, die am zweiten Weihnachtsfeiertag, also am 26. Dezember, ab 18:10 Uhr im Programm zu finden ist. Johannes Rosenstein führte Regie und war auch für das Buch zuständig, Elena Horn war seine Co-Autorin. Produktionsfirma ist die iFage.

In der Sendung wird Ulmen-Fernandes mehreren Menschen begegnen und mit ihnen über diesen moralischen Kompass sprechen. Beispielsweise Kriminalpsychologin Lydia Benecke, die versuchen wird zu beantworten, woher bei manchen Leuten die Faszination für Gewalt kommt. Um Gewalt geht es auch im Gespräch mit Marit Klebb (18 Jahre alt). Marit engagiert sich bei einer Initiative die Jugendlichen bei Cybermobbing, Datenklau oder Beleidigungen in Chats zur Seite steht. Auch mit Schausipeler Dieter Hallervorden, dem YouTuber Marvin Wildhage und Pia Kabitzsch ("psychogeek" bei Funk) spricht Ulmen-Fernandes. Ebenfalls zu Wort kommen Schwester Philippa Rath aus dem Kloster St. Hildegard, ein für Opferschutz zuständiger Polizist und "Omas for Future"-Gründerin Cordula Weimann.

"Diese Reise durch die Zehn Gebote war überaus erkenntnisreich und sehr bereichernd. Sie hat mich dazu angeregt, über mein Leben nachzudenken. Außerdem durfte ich viele spannende Menschen kennenlernen", erklärt Collien Ulmen-Fernandes. "Als die ZDF-Redaktion mit dem Thema 'Die Zehn Gebote' auf mich zukam, dachte ich: Das kommt genau zur richtigen Zeit. Das finde ich spannend. Wann, wenn nicht jetzt in diesen Krisenzeiten, macht es Sinn, einmal innezuhalten und sich zu fragen, was in solchen Lebensregeln für uns im Hier und Jetzt noch drinsteckt, inwiefern sie in uns und in der Gesellschaft heute noch fortwirken."





Vor den "10 An-Geboten" zeigt das ZDF am zweiten Weihnachtsfeiertag eine Wiederholung einer "Bares für Rares"-Primetimeshow, nach der Doku laufen die Hauptnachrichten und der Jahresrückblick "Album 2021", ehe dann zur besten Sendezeit das "Traumschiff" in Richtung Schweden aufbricht.