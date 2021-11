Mit vier Erstausstrahlungen bestückt RTLzwei sein Nachmittagsprogramm in der Weihnachtswoche: Die von youngest Media ("Das Supermarkt-Quiz") kommende neue Factual-Produktion "Putzteufelswild – An die Besen, fertig, los" wird vom 20. bis 23. Dezember werktags um 16 Uhr ins Programm kommen. Die Sendetermine sind aus mehreren Gründen bemerkenswert. Eigentlich zeigt RTL zu dieser Zeit nämlich Wiederholungen alter Sozialdokus. Zudem war beim Start der Produktion von "Putzteufelswild" noch die Rede davon, mit der Sendung den Frühjahrsputz einläuten zu wollen. Der 20. Dezember kommt dafür definitiv etwas früh.

Inzwischen ist bei RTLzwei von "Deutschlands wildestem Putzwettbewerb" die Rede. In der zweistündigen Sendung treten vier Putzteufel, aufgeteilt in zwei Teams, gegeneinander an. Auf jedes Team wartet als Herausforderung eine absolut verdreckte und vermüllte Wohnung. Die Challenge: den jeweiligen Saustall innerhalb von zwei Stunden in eine "klinisch reinere Oase als den ihrer Gegner" zu verwandeln.

Ein Team zieht dann ins Finale ein, in dem aus Teamkameraden Gegner werden. Dann ist nochmals eine Stunde lang Zeit, um zu reinigen, was das Zeug hält. Im Finale werde der Ekelgrad auch nochmals höher sein, heißt es. Angewärmt wird das Thema im RTLzwei-Nachmittagsprogramm übrigens schon vorher. Ab dem 6. Dezember wiederholt RTLzwei zwischen 14.55 und 17:05 Uhr alte Folgen von "Das Messie-Team - Start in ein neues Leben". Beim Streamingdienst RTL+ putzen die Kandidatinnen und Kandidaten von "Putzteufelswild" schon ab dem 13. Dezember.

Die Produktionsfirma youngest Media hatte von RTLzwei im späten Frühjahr noch den Auftrag für eine weitere Produktion erhalten. Für "Kampf den Kilos – Wer verliert, sahnt ab" steht aber noch kein Ausstrahlungstermin fest.