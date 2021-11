Vor 25 Jahren hat Günther Jauch erstmals "Menschen, Bilder, Emotionen" bei RTL präsentiert, seither blickte er immer am Jahresende zurück auf die vergangenen Monate. Wenn nun aber die neueste Ausgabe am kommenden Sonntag, den 5. Dezember zu sehen sein wird, ist es der letzte Auftritt für Günther Jauch als Moderator des Jahresrückblicks. In einem Trailer, der am Montag im RTL-Programm zu sehen war, sagt Jauch, er werde die Sendung in diesem Jahr letztmals präsentieren.

RTL bestätigt das auf Anfrage von DWDL.de: Jauch wird den Jahresrückblick künftig nicht mehr moderieren. Auf seine weiteren Engagements soll das aber keinen Einfluss haben, "Wer wird Millionär?" wird also auch in Zukunft von Jauch präsentiert. Nach 25 Jahren muss sich RTL im kommenden Jahr dennoch um einen Nachfolger für den Jahresrückblick bemühen. Den oder die gibt es aktuell noch nicht - für die erste Sendung im Dezember 2022 haben die Verantwortlichen aber ja auch noch ein wenig Zeit.

Für Jauch endet damit übrigens eine noch viel längere Ära: Bevor RTL "Menschen, Bilder, Emotionen" 1996 erstmals zeigte, moderierte er zwischen 1989 und 1995 im ZDF den dortigen Jahresrückblick "Menschen". Nach mehr als 30 Jahren will Jauch nun offenbar nicht mehr am Ende eines jeden Jahres die Ereignisse zusammenfassen und auf die Geschehnisse zurückblicken.

Die für den 5. Dezember angekündigte Ausgabe von "Menschen, Bilder, Emotionen" wird eine rund vierstündige Live-Show, in der es neben der Corona-Pandemie unter anderem auch um die Bundestagswahl, die Flutkatastrophe in Deutschland und die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan geht. Welche Promis und Gäste Jauch in der Sendung begrüßt, hat RTL noch nicht verraten. Die höchste Reichweite verzeichnete "Menschen, Bilder Emotionen" in den vergangenen rund 20 Jahren im Jahr 2011, kurz nach dem Abschied von Thomas Gottschalk als "Wetten, dass..?"-Moderator sahen sich mehr als acht Millionen Menschen den RTL-Jahresrückblick an. Im Dezember 2020 setzte es mit 3,30 Millionen Zuschauenden einen Tiefstwert - wenngleich das natürlich noch immer eine Reichweite ist, die RTL inzwischen nur noch selten erzielt.