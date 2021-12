Ab dem kommenden Jahr heißt "The Biggest Loser" in Sat.1 "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser". Der neue Name sei eine gute Idee, das findet nicht nur Produzent Jobst Benthues, wie er kürzlich im Interview mit DWDL.de sagte: "Den neuen Namen halte ich für eine gute Entscheidung, weil sich in ihm die Emotionalität und das Positive, das in dem Format steckt, widerspiegelt und für die vielen kleinen Veränderungen im Programm steht." Neben dem Namen ändert sich in Teilen auch die Besetzung, nicht aber der Sendeplatz. Wie schon die zurückliegenden Staffeln der Abnehmshow, wird auch "Leben leicht gemacht" am Sonntagvorabend ab 17:30 Uhr zu sehen sein. Die Staffel startet direkt am 2. Januar 2022 und umfasst, genau wie die 2021 gezeigte 13. "The Biggest Loser"-Runde 14 Episoden. Derzeit und bis einschließlich 19. Dezember zeigt Sat.1 am Sonntagvorabend "Das große Backen".

Die ehemalige Boxerin Dr. Christine Theiss bleibt in "Leben leicht gemacht" so genannte Campchefin, feste Coaches sind in der kommenden Staffel Sigrid Ilumaa und Raman Abtin. Dr. Christian Westerkamp ist für die medizinische Betreuung der Teilnehmenden zuständig. Hinzu kommen in der Sat.1-Sendung nun auch eine ganze Reihe von prominenten Gast-Coaches. Der ehemalige Fußballspieler Jimmy Hartwig mischt ebenso mit wie Curvy-Model Angelina Kirsch, Koch Alexander Klumptner, Olympiasieger Fabian Hambüchen oder die ehemalige Stuntfrau Miriam Höller.

Redseven Entertainment hat "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" im Herbst auf der griechischen Insel Naxos hergestellt. Dort entstanden übrigens bereits die beiden zurückliegenden "The Biggest Loser"-Staffeln. Diese hatten Sat.1 jeweils in den ersten Wochen der Jahre 2020 und 2021 gute Quoten beschert: Etwas mehr als elfeinhalb und etwas mehr als elf Prozent fuhr die Abspeckshow ein, sie kam somit aber nicht mehr ganz an ihre besten Jahre heran. Die 2016 gezeigte achte Staffel etwa kam im Schnitt auf mehr als 13 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.