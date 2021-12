Auf knapp 90 Folgen in sieben Staffeln kam die britische TV-Serie "All Creatures Great and Small", die in Deutschland ab Ende der 70er Jahre in der ARD als "Der Doktor und das liebe Vieh" lief. Inzwischen gibt es von dem Format eine Neuauflage, ebenfalls aus Großbritannien kommend und von Channel 5 beauftragt. Die sechsteilige erste Staffel, die 2020 ihre Weltpremiere feierte und in Deutschland bereits bei Sky verfügbar ist, feiert bald auch ihre deutsche Free-TV-Premiere, wenn auch nicht zu prominenter Sendezeit.

Der WDR wird alle sechs Episoden am Stück zeigen – und zwar in der Nacht vom 22. auf den 23. Dezember ab 1:15 Uhr. Das ebenfalls zur Staffel gehörende Weihnachtsspecial "Unter dem Mistelzweig" wird am 23. Dezember um 22:15 Uhr ausgestrahlt. Etwas mehr Aufmerksamkeit dürften die unter anderem mit Nicolas Ralph, Samuel West und Callum Woodhouse besetzten Episoden beim linearen Re-Run erhalten. Am ersten Weihnachtsfeiertag ab 15.10 Uhr und am zweiten Weihnachtsfeiertag ab 14 Uhr zeigt der WDR jeweils drei Folgen, am 26. Dezember schließt sich zudem das Weihnachtsspecial an.

In der Serie hat James sein Tiermedizin-Studium frisch beendet, doch im Glasgow der 30er-Jahre gibt es keine Anstellung für ihn. So zieht er auf das Land, wo ihm viel Skepsis entgegenschlägt, unter anderem von seinem Chef, dem Arzt Siegfried Farnon. Zudem erobert der Serienheld allzu bald auch ein Frauenherz. Playground Entertainment und all3media haben die erste Staffel umgesetzt, auf der Insel ist zudem bereits eine zweite Staffel gelaufen.

Auch beim Spartensender One ist übrigens eine lineare Ausstrahlung der Serie geplant: Am Samstag, 22. Januar sowie am Sonntag, 23. Januar jeweils ab 16 Uhr. Nach den TV-Ausstrahlungen sind alle Episoden zudem drei Monate lang in der ARD-Mediathek verfügbar. Das heißt auch: Schon am 24. Dezember lässt sich die Serie zeitlich flexibel aufrufen.