Ted Danson ist Fernsehzuschauern weltweit nicht nur durch seine Rolle in der Krimiserie "CSI" (in über 80 Folgen als D.B. Russell) bekannt, sondern auch aus etlichen Comedy-Formaten. In den 80ern und bis Anfang der 90er war Danson Sam Malone in "Cheers", 129 Folgen lang verkörperte er schließlich Dr. John Becker in "Becker". Seit diesem Jahr ist er nun in einer neuen NBC-Serie namens "Mr. Mayor" zu sehen, die im Mutterland auch deshalb für Aufsehen gesorgt hat, weil Tina Fey und Robert Carlock hinter den Kulissen den Format arbeiten. Unter anderem dieser Fakt hatte im Januar 2021 bei NBC für einen guten Einschaltimpuls gesorgt. Denn ehe die Reichweiten sanken, sahen über fünf Millionen Menschen die Premiere beim US-Broadcaster.

In Deutschland kommt die erste "Mr. Mayor"-Staffel Anfang 2022 ins Bezahlfernsehen. Warner TV Comedy zeigt die Serie ab dem 11. Januar immer dienstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen. Danson spielt in der Serie einen pensionierten Geschäftsmann, der für das Amt des Bürgermeisters in Los Angeles kandidiert und überraschend gewinnt. Er nach Amtsantritt muss er herausfinden, wofür er eigentlich genau steht. Weil er feststellt, dass er vollkommen unvorbereitet ist, warten große Herausforderungen auf ihn. Vor der Kamera agieren neben Danson auch Holly Hunter, Vella Lovell oder Bobby Moynihan (Saturday Night Life) zu sehen. In den USA ist eine zweite Staffel der Serie schon bestätigt, die erste Staffel umfasst neun Ausgaben.

Eine weitere Deutschlandpremiere gibt es ab Mitte Januar bei Sky One. In "Fantasy Island" empfängt Elena Roarke (gespielt von Roselyn Sanchez) Gäste auf einer Insel. Jeder kommt dort mit einem besonderen Wunsch dorthin und verlässt diese auch wieder, allerdings nicht immer mit einem erfüllten Wunsch, sondern mitunter auch mit dem, was für die jeweilige Person wirklich gut ist. In der Auftaktfolge geht es unter anderem um ein Model, das stets hungerte und sich nur wünscht, essen zu können. Auf der Insel aber bekommt sie Hunger auf etwas anderes. Seit August läuft die erste Staffel bei Fox, kurz vor Weihnachten ist in den USA noch ein Winter-Special geplant. Sky One zeigt die Serie linear ab 16. Januar 2022 sonntags zur besten Sendezeit im Doppelpack und auch auf Abruf.

Das Crime-Drama "Baptiste" rund um auf Vermisstenfälle spezialisierten französischen Ermittler Julien Baptiste (Tchéky Karyo) startet zudem am 2. Januar 2022 bei Starzplay in seine zweite Staffel. Die zweite Staffel rund um den Privatdetektiv ist zugleich die letzte.