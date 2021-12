© Your Family Entertainment AG

So verkauft Stefan Piëch über seine F&M Film- und Medien Beteiligungs GmbH, mit der er bislang rund 67 Prozent der YFE AG gehalten hatte, 29 Prozent an das US-Unternehmen Genius Brands International. Ähnlich wie YFE hat sich Genius Brands auf Unterhaltungsprodukte für Kinder spezialisiert. Nun wolle man eine strategische Partnerschaft eingehen, heißt es von Vorstand und Aufsichtsrat der Your Family Entertainment AG. Gut möglich auch, dass bald eine Umbenennung bevorsteht: Genius schlägt nämlich vor, die YFE AG in Genius Family Entertainment AG umzubenennen.

Außerdem haben Genius und F&M eine Vereinbarung über die "weitere gemeinsame Stimmrechtsausübung der von beiden Parteien gehaltenen Aktien an der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft" abgeschlossen. Das heißt im Klartext: Beide Unternehmen wollen die Geschicke der YFE künftig zusammen bestimmen und in wichtigen Angelegenheiten gemeinsam stimmen. Sie haben so eine komfortable Mehrheit der Stimmrechte.

Weil Genius Brands durch die 29 Prozent Anteile nun aber gewisse Schwellenwerte überschritten hat, muss das Unternehmen den übrigen Aktionären ein Pflichtangebot zur Übernahme deren Anteile machen - und das hat man ebenfalls getan. Das Angebot liegt bei 2 Euro pro Aktie, so viel zahlte man auch für die F&M-Anteile. Im Vergleich zum gestrigen Schlusskurz ist das ein Aufschlag auf den Aktienkurs in Höhe von mehr als 60 Prozent. Um diesen Wert stieg nach der Ankündigung auch der aktuelle Kurs der YFE AG.

Genius Brands hat nun außerdem angekündigt, sieben Millionen Euro in die YFE AG investieren zu wollen. Wenn man bedenkt, dass das mehr als zwei Jahresumsätze sind, ist das eine durchaus relevante Summe. Mit dem Geld soll der Ausbau der "globalen digitalen und linearen Senderpräsenz" sowie eigener Formate unterstützt werden. Ob Stefan Piëch das Pflichtangebot annimmt und auch seine restlichen Anteile an der YFE AG verkauft, ist unklar. Auf Nachfrage von DWDL.de erklärt das Unternehmen aber, dass Piëch CEO bleibt und auch Bernd Wendeln weiterhin als COO fungiert.