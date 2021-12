In der Weihnachtswoche, die am 20. Dezember beginnt, testet RTLzwei im Nachmittagsprogramm einen neuen Wettbewerb. In "Putzteufelswild" geht es darum, wer am besten in kurzer Zeit eine verdreckte Wohnung wieder auf Vordermann bringen kann. Vier Folgen hat die Firma youngest Media für den Privatsender hergestellt, in der Primetime fand sich offenbar aber kein Platz für das Format, das vor wenigen Tagen also für den Slot um 16 Uhr angekündigt wurde. Darüber haben die Manager bei RTLzwei nun offenbar nochmals nachgedacht und den Sendetermin geändert.

Es bleibt dabei, dass die erste der vier einstündigen Folgen am Montag vor Weihnachten zu sehen ist; nun allerdings schon eine Stunde eher und somit um 15 Uhr. Bereits ab kommender Woche startet gegen 15 Uhr auch die RTLzwei-Produktion "Das Messie-Team", die mit alten Episoden zurück ins Programm kommt. Zwischen 16 und 18:05 Uhr setzt RTLzwei zwischen dem 20. und 22. Dezember dann auf alte Ausgaben von "Hartz und herzlich". Geplant ist die Ausstrahlung von Episoden, die 2016 in Duisburg entstanden.

Am Donnerstag, 23. Dezember, schließt sich um 16 Uhr an "Putzteufelswild" hingegen ein US-Spielfilm an. Der 1989 entstandene Streifen "Schöne Bescherung" wird dann nochmals wiederholt, er ist auch am Tag zuvor zur besten Sendezeit im Programm vertreten. Während die Vorabend-Soaps "Köln 50667" und "Berlin – Tag & Nacht" in der Weihnachtswoche bis zum 23. Dezember ganz normal um 18:05 und 19:05 eingeplant sind, legt die neue Dating-Show "Let's Love" schon eine Pause ein.

Das Format läuft vor Weihnachten letztmals am 17. Dezember. Die Produktion wusste in den zurückliegenden Wochen quotentechnisch nicht zu überzeugen. Mit maximal vier Prozent Marktanteil bei den Umworbenen schaffte es noch keine der bisher knapp 30 gezeigten Episoden über den Senderschnitt, teilweise waren die Zielgruppen-Marktanteile sogar auf unter zwei Prozent gefallen. Für das neue Jahr hat der Sender aber noch genügend Nachschub. Bestellt wurden 80 Ausgaben.