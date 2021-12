Schon 20 Jahre ist es nun her, dass der Film "Harry Potter und der Stein der Weisen" seine Premiere feierte. Aus diesem Anlass hat Warner die Darsteller von damals noch einmal zusammengetrommelt und produziert das Special "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts", das bei HBO Max am 1. Januar zu sehen sein wird. Da es den Streamingdienst in Deutschland bekanntlich noch nicht gibt, hat sich hier Sky die Rechte gesichert. Einen konkreten Ausstrahlungstermin gibt es noch nicht, noch im Januar soll es aber soweit sein.

In dem Special kehren Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson zusammen mit dem Filmemacher Chris Columbus und anderen Darstellern aus allen acht Harry-Potter-Filmen nach Hogwarts zurück. Das retrospektive Special erzählt die Making-of-Geschichte anhand von neuen, ausführlichen Interviews und Gesprächen mit den Darstellern. Mit dabei sein werden unter anderem auch Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch und Ian Hart.

Sky und Sky Ticket werden im Januer obendrein auch den verteiligen Wettbewerb "Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses" zeigen, der von Helen Mirren moderiert wird und derzeit schon beim Warner-Sender TBS in den USA zu sehen ist. Fans stellen darin ihr Wissen über Harry Potter auf die Probe, um zum Champion des House Cups ernannt zu werden. Und schließlich rundet Sky den Harry Potter-Monat Januar mit der Ausstrahlung aller acht Filme der Reihe ab.