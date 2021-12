am 06.12.2021 - 13:25 Uhr

Einen Sendetermin bekannt gegeben hat ZDFneo für sein neues Original "Ich dich auch!". Die Sitcom steht ab dem 10. Februar 2022 mit allen acht Episoden zum Streamen in der ZDF-Mediathek bereit. Im linearen Programm laufen die Folgen jeweils als Zweierpack ab Dienstag, 15. Februar 2022 um 23:15 Uhr. Yannick und Caro sind in der Produktion die Hauptfiguren, sie werden gespielt von Rojan Juan Barani und Meriel Hinsching.

Für das Paar besteht das Leben gefühlt nur aus Knutschen, Sex und der ein oder anderen Mahlzeit. Wann immer sie Zeit haben, befinden sich die beiden Anfang-20-Jährigen zusammen im Bett. Dass es um sie herum noch mehr Menschen gibt, dieser Gedanke kommt ihnen immer dann, wenn es an der Tür doch mal klingelt. Die komplette Serie spielt in der 40 Quadratmeter großen Wohnung des Pärchens und wird als "Kammerspiel in Echtzeit" beschrieben.

Neben den Hauptfiguren mischt auch Leonie Wesselow als Svenja mit, ihre Figur will im Leben hauptsächlich Aufmerksamkeit erlangen. Svenja ist Caros kleine Schwester Svenja und Auszubildende im örtlichen Copyshop. Als geballte Männlichkeit wird Sven beschrieben, dargestellt von Sven Daniel Bühler. Jackie (Nagmeh Alaei) war früher Babysitterin von Caro und Svenja und ist heute alleinerziehende Mutter und Kollegin von Svenja.

"Ich dich auch!" ist eine Produktion der Tower Productions, Jochen Wigand ist der Produzent der Serie. Autoren sind Wigand selbst, aber auch Svenja Ingwersen und Thomas Brückner. Harald Cremer hat das Kammerspiel mit seiner Kamera eingefangen, auf dem Regiestuhl saßen Nico Sommer und Johannes Schröder.