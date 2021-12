Sie gehören zu den "Alles was zählt"-Figuren der allerersten Stunde: Tatjana Clasing als Simone und Silvan-Pierre Leirich als Richard Steinkamp. Richard und Simone führen in der Serie nicht nur das "Steinkamp Sport und Wellness"-Zentrum, sondern auch eine ziemlich turbulente Ehe – und das seit über 15 Jahren und auch noch einige Zeit in Zukunft. Denn: RTL gab am Montag bekannt, dass sowohl Clasing als auch Leirich ihre Verträge bei der Produktion verlängert haben. Wie lange die neuen Arbeitspapiere laufen, wurde derweil nicht öffentlich. "Wir sind unglaublich stolz und glücklich Tatjana Clasing und Silvan-Pierre Leirich als unsere Säulen im Steinkamp Kosmos bei 'Alles was zählt' weiterhin bei der UFA Serial Drama unter Vertrag genommen zu haben. Beide bereichern unsere Serie seit inzwischen 15 Jahren und sind von Minute eins an ein Teil von 'Alles was zählt'", teilten Daniela Kerscher und Thomas Gouder in einem gemeinschaftlichen Statement mit. Gouder ist Line Producer der Serie, Kerscher ist Creative Producerin.

"Ich mag meine Rolle unglaublich gern und es tut gut, den Fans stets neue, frische Geschichten präsentieren zu können. Davon abgesehen liebe ich diesen wunderbaren 'Zirkusbetrieb' hinter den Kulissen", erklärte Leirich. Er und Tatjana Clasing sind übrigens die beiden einzigen Mitglieder des aktuellen Casts, die seit Folge eins zur Serie gehören.



Welche Geschichten das Autoren-Team für Simone und Richard im Jahr 2022 bereit hält, ist noch geheim. In diesem Jahr hat die Serie aus dem Hause UFA Serial Drama auf dem linearen Sendeplatz, also von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr, stabile Quoten geholt. Der Jahresschnitt liegt bei noch etwas mehr als 15 ausstehenden Folgen bei 13,5 Prozent und somit auf dem Niveau der Vorjahre. Stabil geblieben ist auch die Gesamt-Reichweite. 2,16 Millionen Fans lockt die Serie jeden Vorabend vor die TV-Geräte. Seit nunmehr sieben Jahren gibt es kaum Schwankungen, alle Jahresergebnisse weisen einen Unterschied von maximal 170.000 Zusehenden auf.