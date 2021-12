am 06.12.2021 - 15:31 Uhr

In dieser Woche steht beim ZDF-Vorabend-Krimi "SOKO Stuttgart" ein Abschied an. In der Episode "Misfits" vom 9. Dezember ist Kriminalkommissarin Nele Becker letztmals zu sehen. Diese wurde seit Mitte 2019 schon Schauspielerin Nina Siewert verkörpert. "Mit wehmütigem Herzen verlasse ich dieses tolle Team und führe meinen Weg weiter auf den Theaterbrettern", sagt sie. Die Darstellerin möchte sich fortan wieder schwerpunktmäßig dem Theater zu widmen.

Nicole C. Buck, die ausführende Produzentin der Krimiserie und Produzentin Maren Knieling von Bavaria Fiction erklärten in einem gemeinsamen Statement: "Im Namen des gesamten 'SOKO'-Teams möchten wir uns bei Nina für zwei tolle Jahre bedanken. Wie auch die Zuschauer*innen haben wir ‚Nele‘ so sehr ins Herz geschlossen, dass uns dieser Abschied wirklich schwerfällt." Sie verrieten obendrein, dass es bald Zuwachs im Hauptcast der Serie geben werde. Dieser solle dann "für ordentlich Action im Team" sorgen.

Seit 2009 wird die TV-Serie in Stuttgart und Umgebung gedreht. Derzeit ist die 13. Staffel auf Sendung, deren Ausstrahlung im September begann. Im Schnitt schalteten bis dato 21,1 Prozent der Zuschauenden ab drei Jahren ein, die durchschnittliche Reichweite des 18-Uhr-Formats liegt bei knapp 3,9 Millionen.