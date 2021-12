"Bienvenidos heißt willkommen - fühlt euch wohl bei uns! Ich bin die Biggi, ich bin der Edwin, wir vertreiben den Verdruss" - so begrüßten Hape Kerkeling und Angelika Milster als Animations-Duo Edwin Öttel und Biggi Oxford 1995 die Gäste auf der Busfahrt zum "Club Las Piranjas". Die Satire auf den bei Deutschen so beliebten Club-Pauschalurlaub brachte es schnell zum Kultstatus - und wird nun bei RTL+ mit einer vierteiligen Miniserie fortgesetzt.

Die Original-Besetzung ist dabei erneut an Bord: Hape Kerkeling spielt also den inzwischen gealterten Edwin Öttel, der seine Karriere als Animateur längst an den Nagel gehängt hat und der "im Leben nicht wirklich viel richtig, dafür aber einiges falsch gemacht hat", wie es in der Beschreibung heißt. Als er plötzlich von der Vergangenheit eingeholt und auf geheime Mission entsandt wird, begibt sich die ehemalige Animateurs-Legende wieder ins Urlaubsparadies, wo nicht nur nervige Pauschaltouristen warten. Ein Wiedersehen mit Edwins ehemaliger Kollegin Biggi, die nun Jakobs heißt, damals wie heute gespielt von Angelika Milster, und der Hoteldirektorin Renate Wenger, erneut gespielt von Judy Winter, ist ebenfalls "all inclusive".

Hape Kerkeling: "Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit Regisseur Sven Unterwaldt und ein Wiedersehen mit den großartigen Schauspielerinnen Angelika Milster und Judy Winter. Wer noch alles dabei sein wird, verrate ich nicht. Nur so viel: Es wird ein Knaller!" Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland: "Dass wir mit Hape Kerkeling nun auch das Comeback seiner fiktionalen Paraderolle Edwin Öttel feiern können, freut mich wahnsinnig. Mit der Neuauflage des Komödien-Klassikers 'Club Las Piranjas' - sowohl für RTL+ als auch für RTL - gelingt es uns einmal mehr, das Beste aus Streaming und Broadcast zu vereinen. Das wird ein ganz großer Spaß für alle Zuschauerinnen und Zuschauer von 14 bis 99!"

Produziert wird der Vierteiler von Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH unter der Leitung von Fiction-Chef Bernd von Fehrn in Zusammenarbeit mit Honeybird Pictures. Als Produzenten zeichnen Tobias Rosen und Mark Werner für Warner Bros. verantwortlich. Sie erklären gemeinsam mit Bernd von Fehrn: "Gemeinsam mit dem wunderbaren Hape Kerkeling den Kult-Club Las Piranjas erneut mit lustigem Leben füllen zu dürfen, ist eine große Ehre. Wir freuen uns sehr auf dieses tolle Projekt und die Zusammenarbeit mit Honeybird und dem RTL+ Team." Für Honeybird Pictures ist Harro von Have als Produzent mit an Bord. Die Drehbücher stammen von Mark Werner und Marko Lucht, Regie wird Sven Unterwaldt führen. Seitens RTL Deutschland liegt die redaktionelle Verantwortlichkeit für die Comedy-Serie bei Thomas Disch unter der Leitung von Fiction-Chef Hauke Bartel.

Die Dreharbeiten sollen Anfang 2022 starten, eine Ausstrahlung ist dann für Ende 2022 bei RTL+ geplant, später soll die Free-TV-Ausstrahlung dann bei RTL laufen.