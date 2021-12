Wie vor einigen Wochen schon angekündigt holt ProSieben nach dem großen Erfolg von "The Masked Singer" auch den Ableger "The Masked Dancer" nach Deutschland. Nun steht auch der konkrete Starttermin fest: Ab dem 6. Januar laufen die vier geplanten Liveshows immer donnerstags um 20:15 Uhr. Wie der Name schon sagt, legen die Masken versteckten Prominenten in dem Ableger keine Gesangs-, sondern Tanz-Auftritte hin.

Gleich bleibt hingegen die Aufgabe fürs Publikum und das prominente Rate-Team, dessen Besetzung erst Anfang 2022 bekannt gegeben werden soll: Sie sollen erraten, wer sich unter den Masken verbirgt. Moderator Matthias Opdenhövel: "Unter den Masken und Kostümen tanzen – das klingt erstmal ziemlich schwierig. Ist es auch. Sowohl fürs Perfomen, als auch fürs Raten. Aber jeder hat unverkennbare Gesten oder Haltungen, die einen verraten können. Die Fans von Bülent Ceylan haben ihn ja alleine an der Fingerhaltung als Engel erkannt. Und die "Masked-Dancer"-Masken lassen Konturen besser erkennen. Ich hab schon einige gesehen, sie sehen wieder überragend aus!"

In den USA feierte "The Masked Dancer" Ende des vergangenen Jahres Premiere, im Laufe von 2021 ging auch in Großbritannien eine eigene Version der Show auf Sendung. In beiden Fällen konnten die maskierten Tänzer allerdings bei Weitem nicht an die Quoten der maskierten Sängerinnen und Sänger anknüpfen, recht ordentlich lief es aber trotzdem. Hierzulande wird das Lizenzformat des koreanischen Senders MBC von EndemolShine Germany produziert.