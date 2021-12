Im Frühjahr haben Kamerateams von SEO Entertainment wieder 50 Tage am Stück, 24 Stunden am Tag die Feuerwehrleute in Bochum mit der Kamera begleitet, um deren Alltag zu dokumentieren. Entstanden sind daraus sechs neue Folgen der Dokutainment-Reihe "Feuer & Flamme", die ab dem 17. Januar immer montags um 20:15 Uhr im WDR Fernsehen gezeigt werden, jeweils eine Woche im Voraus - also schon ab dem 10. Januar - werden die Folgen in der ARD-Mediathek veröffentlicht.

In den neuen Episoden ist unter anderem zu sehen, wie die Einsatzkräfte einen schwierigen Gebäudebrand löschen, wie ein Kamin brennt, der nicht mit Wasser gelöscht werden darf und wie bei nach einem Verkehrsunfall die Betroffenen aus dem Wagen gerettet und medizinisch versorgt werden müssen.

Eine Neuerung zur fünften Staffel: Begleitend wird ein Podcast veröffentlicht, der Themen aus den einzelnen Episoden aufgreift und vertieft. Redakteurin Silke Schnee lässt in den Podcastfolgen die Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner aus Bochum zu Wort kommen und thematisiert dabei auch Fragen des Publikums.