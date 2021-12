Kai Schmidt-Merz ist ab sofort Senior Vice President Sky Content Products bei Sky Deutschland. Als solcher ist er zuständig für die Vermarktung aller Programminhalte - von Film über Serien bis hin zum Sport. In der Position leitet Schmidt-Merz neben Content Marketing auch die Bereiche Consumer PR und Social Media. Seinen Fokus soll er nach Angaben von Sky darauf richten, die Markenwahrnehmung der Kundinnen und Kunden im Bereich Film und Entertainment auszubauen - also einen Bereich sichtbarer machen, der für Sky zuletzt immer wichtiger wurde.

Schmidt-Merz berichtet an Kathryn Imrie, Chief Consumer Officer bei Sky Deutschland. Sie sagt zum Neuzugang: "Mit Kai haben wir einen ausgewiesenen Experten an Bord, der uns mit seinem umfassenden und langjährigen Know-how maßgeblich dabei unterstützen wird, dass Sky die führende Marke für Sport im Markt bleibt, während wir die Wahrnehmung für Fiction konsequent auf- und ausbauen. Ich bin überzeugt, dass Kai mit seinem beruflichen Hintergrund viele frische Impulse setzen wird, um unsere ehrgeizigen Ziele umzusetzen."

Der neue Senior Vice President Sky Content Products kommt von der DFL, wo er zuletzt als Director Content Marketing für das Management aller contentspezifischen B2C- und B2B-Aktivitäten und Marketingkampagnen weltweit verantwortlich war. Davor arbeitete er lange für 20th Century Fox Home Entertainment, unter anderem als Managing Director Europe, GSA & Benelux. "Der Entertainmentmarkt ist so dynamisch wie nie, die Fülle an tollen Inhalten und Produkten so umfangreich wie nie. Ich freue mich sehr darauf, in meinem neuen Aufgabenbereich jetzt die weitere Reise von Sky aktiv mitzugestalten. Dass Sky wie kein Zweiter für Sport steht, bleibt unbestritten. Nun gilt es, gerade auch den Entertainmentinhalten eine große Bühne zu bereiten und die Menschen davon noch mehr zu begeistern", sagt Schmidt-Merz.