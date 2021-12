Sechs Tage länger als zunächst gedacht müssen Fans junger Soap-Formate auf das kommende Projekt "Afterglow – Alles nur Show?" warten. Die zehnteilige Serie kommt vom neuen UFA Serial Drama-Label Hashtag Daily und wird noch vor Weihnachten bei Amazon Prime Video, aber auch auf OnlyFans und Patreon veröffentlicht. War zunächst der 15. Dezember als Starttag angedacht, läuft es jetzt auf Dienstag, 21. Dezember hinaus. Ab dann sollen pro Woche, nämlich immer dienstags und donnerstags um 20:15 Uhr, Folgen der Serie veröffentlicht werden.

Inhaltlich dreht sich die Serie um die fiktive TV-Dating-Show "Find me @ the beach". Vor der Kamera zu sehen ist auch Anna Juliana Jaenner, die Teil der laufenden RTLzwei-Show "Adam sucht Eva" ist und Gründerin von Hashtag Daily. Sie mimt in den zehn Folgen die Protagonistin Juna, die mit ihrem Couple Armando die Datingshow gewonnen hat. Armando wird als Mädchenschwarm beschrieben und von Daniel Völz verkörpert. Völz war 2018 in der Tat Teil einer Dating-Show, damals war er für RTL "Der Bachelor". "Die Serie erzählt, was passiert, nachdem die Show vorbei ist, die Kameras aus sind und bevor die Welt alles wissen 'darf'! Meine Rolle Armando hätte selbst nicht gedacht, sich bei so einem Format zu verlieben", erklärt Völz, der "Afterglow" als nicht weniger als "etwas ganz Neues" beschreibt.

Erzählt werden soll die ungewöhnliche Liebesgeschichte zwischen Juna und Armando mit Augenzwinkern und jeder Menge Humor. "Ich denke, jeder Reality-Fan wollte schon immer einmal wissen, was hinter den Kulissen in dem Moment passiert, wenn die offiziellen Kameras aus sind, und genau darum geht es bei 'Afterglow – Alles nur Show?' Ein Muss also!", meint Jaenner. Ihre Figur wird im Laufe der zehn Episoden hin- und hergerissen zwischen privatem Liebesglück und verlogener Öffentlichkeit und in einen Loyalitätskonflikt geraten.

Maximilian Raffelt, Abiba Makoya Bakayoko, Rio Fabio Inguanta, Laila Maria Witt, Chris Boom, Lisa Küppers, Joely White und Pamela Denyssa sind in weiteren Rollen zu sehen. Die Besetzung zweier weiterer Rollen sei derzeit noch "Top Secret", heißt es. Gemäß eines Countdowns auf der Homepage der Serie wird zumindest eines dieser Geheimnisse aber noch in dieser Woche gelüftet. Die Produktion der Serie fand im Herbst zum einen in München, zum anderen auf Mallorca statt.