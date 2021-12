Während Günther Jauch gerade schon auf Sendung war und Markus Lanz in wenigen Tagen folgen wird, wird sich zum Monatsende auch ProSieben wieder in den Reigen der Jahresrückblicke einreihen - erneut in Form von "Galileo Big Pictures". Moderator Aiman Abdallah präsentiert die "Bilder des Jahres 2021" am Donnerstag, den 30. Dezember um 20:15 Uhr im Rahmen einer vierstündigen Ausgabe.

Der Sendeplatz überrascht durchaus, immerhin kommt es damit zum "Galileo"-Duell: Parallel zu "Galileo Big Pictures" sind für den 30. Dezember nämlich auch zwei neue Ausgaben von "Galileo 360° Ranking" bei ProSieben Maxx angekündigt. Das Magazin widmet sich an diesem Abend den Themen "Crazy Cops" und "Tolle Technik".

Der Schwestersender Sat.1 wird unterdessen am 31. Dezember noch einmal einen ganzen Abend für "Geh aufs Ganze" freiräumen. Nachdem die Neuauflage zuletzt mit tollen Quoten überzeugte, werden die drei Folgen der Gameshow mit Jörg Draeger und Daniel Boschmann am Silvesterabend noch einmal bis tief in die Nacht hinein wiederholt.