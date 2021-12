Unter dem Titel "Ready? Fresh? Date!" hat Joyn, die Streamingplattform von ProSiebenSat.1 und Discovery, eine neue Sendung angekündigt. Jeweils zwei Ausgaben des Kurzformats stehen ab dem 14. bzw. 21. Dezember kostenlos auf Joyn zum Abruf bereit. Produziert wird das Format von Studio71 und [m]Studio. Joyn beschreibt die Sendung als "Dating-Activity-Format".

Und darum geht’s: In jeder der vier Episoden werden zwei Social-Media-Stars auf ein Date geschickt. Beide wissen nicht, was sie erwartet. Ziel ist es nach Angaben von Joyn, sie in eine außergewöhnliche Situation zu bringen, in der sie gemeinsam ihre Grenzen überschreiten und eine Verbindung zueinander aufbauen. Am Ende der Episode wird die "Dating-Activity" von ihnen bewertet: Hat es sie näher zusammengebracht? Oder war es vielleicht ein Reinfall?

Mit dabei sind die Social-Media-Stars Minicuta, Marc Eggers, Lukas Leonhardt, Reneshko, Jey is Baee, Jamoo TV, Nathalie Bleicher-Woth und Jonas Ems.