am 09.12.2021 - 17:33 Uhr

Mit dem von Jana Ina Zarrella präsentierten "Slow Dating"-Format "Let's Love - Eine Hütte voller Liebe" wollte RTLzwei eigentlich in diesem Herbst seine lange Quoten-Durststrecke am Nachmittag beenden - doch auch rund sechs Wochen nach dem Start hat das Format sein Publikum nicht finden können. Im Schnitt brachten es die 31 bislang gezeigten Folgen auf weniger als zweieinhalb Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und nur 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauer insgesamt.

Obwohl "Let's Love" ohnehin nur noch kommende Woche gelaufen wäre, ehe es eine Weihnachtspause hätte geben sollen, muss die Sendung nun kurzfristig schon ab Montag den gewohnten Sendeplatz um 17 Uhr räumen. Die letzten fünf Folgen für dieses Jahr laufen dann bereits um 14:55 Uhr, ab 15:55 Uhr übernimmt dann "Hartz und herzlich" bis zum Start von "Köln 50667". Die ursprünglich für 14:55 Uhr geplanten Folgen des "Messie-Teams" entfallen. Ab dem 20. Dezember läuft anstelle von "Let's Love" um 14:55 Uhr dann wie kürzlich schon angekündigt das neue Format "Putzteufelswild". Wie es mit "Let's Love" dann 2022 weiter geht, bleibt abzuwarten: Ursprünglich waren gleich 80 Folgen in Auftrag gegeben worden.

Eine weitere Programmänderung hat RTLzwei unterdessen auch für Montag, 20. Dezember angekündigt. Im Anschluss an "Adam sucht Eva" zeigt der Sender dann nicht "UNdressed" - das zuletzt auch nicht gut lief - sondern die von Janus TV produzierte Doku "Frauen an der Waffe". Darin wird eine Waffenhändlerin, eine Jägerin, eine Schießtrainerin und eine Büchsenmacherin mit der Kamera begleitet. Alle vier Frauen berichten von ihrer Motivation und ihrer Haltung gegenüber Schusswaffen. Es soll um Vorurteile gehen, mit denen sie als Frauen zu leben haben wobei sich die Doku auch kritisch mit Waffengebrauch auseinandersetzen werde, so der Sender.