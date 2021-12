Ungewöhnlicher Seitenwechsel im amerikanischen Fernsehen: Moderator Chris Wallace verlässt FOX News, um künftig für den Konkurrenten CNN zu moderieren. Der 74-Jährige soll einer der Anchor des neuen Streamingdienstes CNN+ werden, der im ersten Quartal kommenden Jahres an den Start gehen soll. Der Nachrichtensender hat die Personalie bereits offiziell bestätigt, nachdem Wallace am Sonntag überraschend zum letzten Mal bei FOX News moderierte.

"Ich freue mich sehr, CNN+ beizutreten. Nach Jahrzehnten in Rundfunk- und Kabelnachrichten freue ich mich darauf, die Welt des Streamings zu erkunden", sagte Wallace. "Ich freue mich auf die neue Freiheit und Flexibilität, die Streaming bietet, wenn es darum geht, wichtige Persönlichkeiten der Nachrichtenlandschaft zu interviewen – und neue Wege zu finden, Geschichten zu erzählen."

Wallace hatte 18 Jahre für den konservativen Sender FOX News moderiert, galt dort aber als ausgewogene Stimme - was ihn auch für CNN interessant machte. "Es kommt nicht oft vor, dass ein Nachrichtensender die Gelegenheit bekommt, jemanden von Chris Wallaces Kaliber an Bord zu holen", so Jeff Ziucker, Chairman bei WarnerMedia News and Sports und President von CNN Worldwide. "Er ist ein ebenso feiner Journalist wie in unserem Geschäft.

Während seiner fast zwei Jahrzehnte bei FOX nahm Wallace an der Berichterstattung über jedes wichtige politische Ereignis teil und sicherte sich hochkarätige Interviews. Im Jahr 2016 war Wallace der erste Journalist von FOX, der eine Präsidentschaftsdebatte bei Parlamentswahlen moderierte. Zuvor arbeitete er unter anderem für ABC und NBC. Seine Karriere begann Wallace einst beim "Boston Globe".