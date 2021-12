am 13.12.2021 - 11:42 Uhr

Das ZDF hat eine Nachfolgerin für die im Juli unerwartet verstorbene Renate Lintz-Berkessel gefunden. Die Leitung der Redaktion "Tagesmagazine Mainz" wird ab dem 3. Januar Anna Schilling übernehmen. Diese Redaktion plant und realisiert die beiden ZDF-Sendungen "drehscheibe" und "hallo deutschland". Schilling ist seit 2019 Chefin vom Dienst in der ZDF-Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen und zudem auch als Moderatorin von "heute – in Europa" sowie "auslandsjournal extra" im Einsatz.

Seit rund dreieinhalb Jahren werden "drehscheibe" und "hallo deutschland" aus einer gemeinsamen Redaktion heraus umgesetzt. Das News- und Boulevardmagazin "hallo deutschland" feiert im Juni 2022 sein 25-jähriges Sendejubiläum, das werktägliche Ländermagazin "drehscheibe" erreicht die Vierteljahrhundert-Marke ein gutes halbes Jahr später.

Bettina Schausten, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Aktuelles, sagt zur Personalie: "Anna Schilling bringt viel Erfahrung als Reporterin, Moderatorin und Redakteurin mit und wird die erfolgreichen Magazinsendungen 'drehscheibe' und 'hallo deutschland' weiter auf Kurs halten. Wir dürfen von ihr aber auch neue frische Impulse für die Vermittlung von bürgernahen Themen auf den digitalen ZDF-Plattformen erwarten."

Anna Schilling ist seit 2013 für das ZDF tätig, zunächst als Redakteurin in der Nachrichtensendung "heute" und als Korrespondentin im Landesstudio Baden-Württemberg. Von 2016 bis 2019 war sie Programmreferentin des Chefredakteurs. Im Anschluss daran wurde sie als Chefin vom Dienst in der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen zuständig für "ZDF spezial"-Sendungen. Sie leitete 2020 die Sommerstaffel "dunja hayali" und war maßgeblich an der Entwicklung der digitalen Gesprächsformate "Mein erstes Mal" zur Europawahl 2019 und "Auf der Couch" zur Bundestagswahl 2021 beteiligt. Darüber hinaus koordinierte sie das ZDF-Programmangebot zur Bundestagswahl 2021.