André Kaczmarczyk ist im "Polizeiruf 110" aus Frankfurt (Oder) bekanntlich der Neue an der Seite von Lucas Gregorowicz. Nun steht auch fest, wann der Nachfolger von Maria Simon erstmals in der erfolgreichen ARD-Krimireihe zu sehen sein wird. Wie am Montag bekannt wurde, wird die Folge "Hildes Erbe" mit dem neuen Gespann am Sonntag, den 30. Januar um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Kaczmarczyk verkörpert den Kriminalkommissaranwärter Vincent Ross, der - frisch von der Polizeischule kommend - seine ganz eigenen Weltansichten und Arbeitsmethoden mitbringt. Noch vor seinem ersten Arbeitstag ist er in eine Mordermittlung verwickelt. Ausgerechnet über seiner neuen Wohnung in Slubice wurde der 22-jährige Bastian Grutzke ermordet. Jener deutsche Student, der Vincent noch tags zuvor beim Einzug geholfen hatte. Adam Raczek (Lucas Gregorowicz), der am Tatort die Zeugen vernimmt, staunt nicht schlecht, auf diese Weise seinen neuen Kollegen kennenzulernen.

"Hildes Erbe" ist eine Produktion von Eikon Media für den RBB, als Produzent fungiert Mario Krebs. Das Drehbuch stammt von Anika Wangard und Eoin Moore ("Tatort: Tschill Out"), der auch die Regie übernommen hat.