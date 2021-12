Unter dem Titel "Kontext" hat das ZDF ein neues Online-Format angekündigt. Das erste Video ist auf dem Youtube-Kanal von "ZDFheute" sowie in der ZDF-Mediathek ab dem 14. Dezember um 17 Uhr zu sehen, am 28. Dezember geht zur gleichen Uhrzeit ein zweites Video online. Im neuen Jahr will man alle drei Wochen ein neues Video veröffentlichen. Angekündigt sind Stücke zu Themen, "die ganz nah dran sind am Alltag der Menschen".

Präsentiert wird "Kontext" von Theo Koll, Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios Berlin, und "Funk"-Reporterin Aminata Belli. In den rund 15-minütigen Videos wollen die beiden Hintergründe zu aktuellen Debatte liefern. Zum Auftakt geht es darum, welche Fragen sich aus dem Flutdrama im Ahrtal mit Blick auf die aktuellen klima- und umweltpolitischen Diskussionen ergeben. Warum ist bislang beispielsweise so wenig passiert, um Extremwetterlagen als Auswirkungen der Erderwärmung entgegenzuwirken? Hat die deutsche Klima- und Umweltpolitik bisher zu kurzsichtig agiert? Oder sind es auch die Bürgerinnen und Bürger, die einfach zu lange zu bequem waren?

In der zweiten Folge, die Ende Dezember veröffentlicht wird, dreht sich alles um das Thema Cannabis, das nach dem Willen der neuen Ampel-Regierung ja legalisiert werden soll. Im Januar will man sich darüber hinaus mit dem deutschen Rentenversprechen beschäftigen. Ist die Rente in Deutschland tatsächlich noch sicher?