RTL hat seinen inzwischen zwölften "Bachelor" gefunden. Der 29 Jahre alte Dominik Stuckmann, ein IT-Spezialist mit Wohnsitzen in Frankfurt am Main und auf Gran Canaria, der seit neun Monaten Single ist, wird um die Herzen zahlreicher Single-Frauen buhlen. Produktionsort wesentlicher Teile der neuen Staffel der Kuppelshow ist Mexiko, wie der Fernsehsender am Mittwochmorgen verriet. Hergestellt wird "Der Bachelor" Warner Bros. International Television Production Deutschland.

Erneut wird RTL die entstandenen Episoden mittwochs ausstrahlen. Los geht es in diesem Jahr allerdings ein bisschen später als zuletzt. Als Starttermin hat der Sender den 26. Januar festgelegt. 2020 etwa startete die Sendung mit den Rosen am 8. Januar, 2019 sogar am 2. Januar. Auch bei RTL+ werden alle "Bachelor"-Folgen verfügbar sein – und das sogar eine ganze Woche im Voraus. Der Staffelauftakt erfolgt dort also bereits am 19. Januar 2022.

Für den 29 Jahre alten Dominik Stuckmann ist derweil eines klar: "Ich bin ein absoluter Beziehungsmensch und wünsche mir eine Frau, mit der ich vor den Traualtar treten und hinterher eine mega geile Party feiern kann", erklärt er in einer RTL-Meldung zum Start der neuen Staffel.

"Der Bachelor" ist eines von drei Formaten aus eben jenem Universum; und weiterhin erfolgreich, kam doch die elfte Staffel auf etwas mehr als 15 Prozent Marktanteil. Schwerer taten sich zuletzt andere Sendungen aus dem Kosmos. "Die Bachelorette" hatte 2021 ziemliche Schwierigkeiten – die im Sommer gezeigte Staffel schloss erstmals mit einem einstelligen Marktanteil im Zielgruppen-Schnitt ab. Und "Bachelor in Paradise", dessen jüngste Staffel am Wochenende bei RTL+ zu Ende ging, musste seinen Sendeplatz am späten Sonntagabend bei RTL sogar nach wenigen Folgen räumen, weil die Quoten zu niedrig waren.