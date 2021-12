Mit zwei etablierten Marken startet RTLzwei ins neue Jahr 2022. Schon seit Anfang dieser Woche ist bekannt, dass frische Abenteuer von Carmen und Robert Geiss samt ihrer Töchter direkt ab dem 3. Januar montags zur besten Sendezeit bei RTLzwei zu sehen sein werden. Nun hat der Sender auch den Starttermin einer neuen Staffel einer weiteren langjährigen Dokureihe mitgeteilt. "Die Wollnys" starten zwei Tage später, also am Mittwoch, 5. Januar 2022, in die nächste Runde. Die 15. Staffel soll jeweils ab 20:15 und in Doppelfolgen ausgestrahlt werden und die Großfamilie weiterhin begleiten.

Was passiert? Sarafina und Peter sind im Babyglück. Ihre Zwillinge Emory und Casey kamen zehn Wochen zu früh auf die Welt und sind nach sieben langen Wochen endlich aus dem Krankenhaus entlassen worden. Flo hegt derweil große Pläne, denn er möchte Sylvana an ihrem zehnten Beziehungs-Jahrestag endlich einen Heiratsantrag machen und Loredana sowie Sarah-Jane lassen sich mitten im Prüfungsstress von den Kameras begleiten. Während Loredana ihren Führerschein bestehen möchte, bereitet sich Sarah-Jane auf ihren Abschluss als examinierte Altenpflegerin vor.

Für "Die Wollnys" geht es 2022 somit wieder auf den Mittwochabend zurück. Im Herbst 2021 war die Familie zwar montags zu sehen, was an den Quoten aber nicht viel änderte. Sowohl die Ausstrahlungen am Montag als auch die Episoden, die zurückliegenden Winter noch mittwochs liefen, landeten in der Zielgruppe bei etwas mehr als fünf Prozent Marktanteil.

"Die Wollnys" sind bereits seit 2011 Teil des Programms von RTLzwei. Im Verlauf der zurückliegenden Jahre spendierte der Sender der Familie auch diverse Ableger, darunter eine eigene Kochsendung für Mama Wollny, die auf den Namen "Lecker Schmecker Wollny" hörte. 2020 liefen davon die letzten Folgen, die mit nur gut vier Prozent Marktanteil im Schnitt kein durchschlagender Erfolg mehr waren.