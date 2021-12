am 15.12.2021 - 11:14 Uhr

Die Firma i&u TV hat ein neues Joyn-Original produziert, in dem es um das große Krabbeln geht. Das am 17. Dezember erscheinende "Die Insektenjäger" begleitet drei von ihren Social-Media-Plattformen bekannte Menschen auf eine Reise nach Peru. Dort sind sie auf der Suche nach einem besonders auffälligen, seltenen oder sogar bislang unbekannten Insekt. Vor der Kamera zu sehen sind Contentherstellende wie Kayla Shyx, CrispyRob und Insecthaus Adi.

Insgesamt sind acht Episoden entstanden, Joyn wird wöchentlich zwei Episoden im kostenlosen Bereich freischalten. Zahlende Kundinnen und Kunden erhalten bei JoynPlus+ direkt ab dem 17. Dezember die komplette Staffel.

Versprochen werden in den acht Folgen auch "spannende Survival-Aufgaben und zahlreiche Herausforderungen", sodass "Action und Insekten-Vielfalt" in "Die Insektenjäger" garantiert sei. In dieser Woche hat der Streamingdienst von ProSiebenSat.1 und Discovery übrigens noch eine weitere Sendung mit Influencern gestartet: "Ready? Fresh? Date!".