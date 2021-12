am 15.12.2021 - 14:57 Uhr

Der Erfolg, den Sat.1 seit vielen Jahren mit "Das große Backen" feiert, ist offensichtlich auch RTL nicht entgangen. Mit Beginn des neuen Jahres versucht der Kölner Privatsender daher, seinen eigenen Zugang zum Backen zu finden - in Form der neuen Show "Master of Sweets - Die fabelhafte Welt der Zuckerbäcker", hinter der die Produktionsfirma Endemol Shine Germany steht. Auch beim Sendeplatz orientiert sich RTL an dem Sat.1-Format und zeigt die vierteilige erste Sttaffel ab dem 9. Januar sonntags um 17:30 Uhr, lediglich unterbrochen durch "RTL aktuell".

Moderiert wird der Neustart von Daniel Hartwich, der zuletzt schon bei "Lego Masters" unter Beweis stellte, dass er für kleine, aber feine Kunstwerke zu haben ist. Nun geht's anstelle von Legosteinen eben um süße Häppchen und Torten, die sechs Profi-Teams aus dem Bereich der Patisserie kreieren müssen, um den Hauptpreis in Höhe von 25.000 Euro einzuheimsen.

Unterdessen hat RTL auch zwei neue Folgen von "Undercover Boss" in Aussicht gestellt, für die jedoch ein neuer Sendeplatz auserkoren wurde. Zu sehen gibt es das von Tower Productions hergestellte Format ab dem 11. Januar dienstags um 20:15 Uhr, nachdem die bisherigen Folgen montags zu sehen waren. Ein Wiedersehen gibt es zudem mit der "Ultimativen Chart Show" von i&u TV: Am Freitag, den 14. Januar sucht Moderator Oliver Geissen ab 20:15 Uhr "Die emotionalsten Hits aller Zeiten" und wird dabei unter anderem von Susan Sideropoulos und Niklas Osterloh unterstützt.

Zudem darf auch Steffen Hallaschka wieder in der Primetime ran: Am Donnerstag, den 13. Januar läuft ab 20:15 Uhr ein "Stern TV Spezial", das der Frage nachgeht, wie Deutschland wohnt. Passend dazu folgt im Anschluss um 23:15 Uhr auch noch ein "Spiegel TV" mit dem Titel: "SOS auf dem Wohnungsmarkt".