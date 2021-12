Der SPD-Politiker Karl Lauterbach, der inzwischen auch Gesundheitsminister ist, war in diesem Jahr nicht nur gefühlt allgegenwärtig. Aus einer Auswertung der Kollegen von "Meedia" geht hervor, dass Lauterbach in diesem Jahr erneut die Person war, die am häufigsten in den Talkshows "Anne Will", "Hart aber fair", "Maischberger. Die Woche" und "Maybrit Illner" von ARD und ZDF zu sehen war. Auf satte 29 Auftritte brachte es Lauterbach in den genannten Sendungen, ein Jahr zuvor waren es noch 14 - auch das reichte damals für Platz eins im Ranking.

Während sich Lauterbach die Spitzenposition der Talkshow-Gäste 2020 noch mit Peter Altmaier teilen musste, kam der in diesem Jahr nur auf 9 Einsätze in den Sendungen. In diesem Jahr liegt FDP-Chef Christian Lindner mit 14 Auftritten auf dem zweiten Platz - der Abstand zu Lauterbach ist also sehr groß. "Spiegel"-Journalistin Melanie Amann und Grünen-Chef Robert Habeck komplettieren das Treppchen mit insgesamt je 11 Auftritten in den Polit-Talks. Das alles dominierende Thema in den Sendung war wenig überraschend die Coronakrise, aber auch die Bundestagswahl und der Wahlkampf sowie die anschließenden Koalitionsverhandlungen spielten eine wichtige Rolle.

Gesondert ausgewertet hat "Meedia" zudem die Gästelisten von "Markus Lanz", durch die andere Taktung dieses Talks macht das durchaus Sinn. Meistgesehener Gast hier war in diesem Jahr "Welt"-Journalist Robin Alexander mit 12 Auftritten (2020: 9), Karl Lauterbach war in einer Ausgabe weniger zu sehen und reduzierte damit seine "Lanz"-Dosis deutlich. 2020 war er noch 17 Mal in der Sendung zu Gast. Auf Platz drei des "Lanz"-Rankings: Ethikrat-Vorsitzende Alena Buyx mit 9 Auftritten. Alle Zahlen der Auswertung gibt's bei "Meedia".