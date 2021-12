am 17.12.2021 - 08:15 Uhr

Am 9. Januar 2022 startet für Konny Reimann eine neue Ära: Dann laufen seine Geschichten unter dem Namen "Willkommen bei den Reimanns" bei Kabel Eins, immer sonntags zur besten Ausstrahlungszeit (DWDL.de berichtete). Bis dato waren "Die Reimanns – Ein außergewöhnliches Leben" bei RTLzwei beheimatet. Dort will man im neuen Jahr ebenfalls nicht auf Konny, dessen Frau Manu, Tochter Janina und Sohn Jason verzichten, muss sich natürlich aber mit bereits ausgestrahlten Episoden begnügen.

Danach setzt RTLzwei, wie schon berichtet, auf 20 frische Folgen der Sozial-Dokumentation "Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock". Die UFA-Produktion ist ab 16 Uhr im Programm und füllt rund zwei Stunden Sendezeit. Die Geschichten aus dem Rostocker Brennpunkt bleiben bis ran an die Städte-Soaps im Programm. Wenig überraschend bleiben "Köln 50667" und "Berlin – Tag & Nacht" um 18:05 und 19:05 Uhr unverändert im Programm. Zwischen den Jahren legen aber auch die Dailys eine Pause ein. Die Winterpause startet nach der am 23. Dezember gezeigten Episode, danach werden die Geschichten am 3. Januar weitererzählt.