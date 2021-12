am 17.12.2021 - 15:12 Uhr

In der ARD-Mediathek soll der Fokus fortan verstärkt auf Kulinarisches gelegt werden. Aus diesem Grund ist eine neue Themenwelt "Food" an den Start gegangen, die zahlreiche Sendungen rund ums Essen, Ernähren und Einkaufen bündelt. Dazu gibt es Rezepte bekannter Spitzenköche sowie "Koch- und Küchentricks", verspricht die ARD.Auch Dokumentationen und Reportagen, die etwa die Lebensmittelproduktion durchleuchten und Auswirkungen auf die Umwelt zeigen, sind hier zu finden.

Die redaktionelle Betreuung der Themenwelt übernimmt die Verbraucher-Redaktion des WDR. Und so überrascht es nicht, dass auch WDR-"Vorkoster" Björn Freitag eine zentrale Rolle einnimmt und beispielsweise Weihnachtsgebäck testet. Aber auch Formate anderer ARD-Anstalten finden in der neuen Themenwelt Platz. Vor Weihnachten soll der Schwerpunkt wenig überraschend auf Feiertags-Essen liegen, also auf Plätzen und Gans-Rezepte. Vegetarische und vegane Rezepte finden jedoch ebenfalls ihren Platz.