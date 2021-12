am 17.12.2021 - 15:52 Uhr

Andrea Schafarczyk soll nach dem Willen von Intendant Tom Buhrow neue WDR-Programmdirektorin für die Bereiche Nordrhein-Westfalen, Wissen und Kultur werden und damit die Nachfolge von Valerie Weber antreten. Buhrow schlug die 46-Jährige am Freitag dem Rundrunkrat vor, der über die Personalie am 25. Januar abstimmen wird. Den WDR kennt sie gut: Schon während ihres Studiums an der Universität Dortmund und danach war Schafarczyk 16 Jahre lang für den Sender tätig.

© WDR/Annika Fußwinkel Tom Buhrow

Valerie Weber hatte Anfang des Monats überraschend angekündigt, den WDR zum Jahresende verlassen zu wollen. Eigentlich wäre ihr Vertrag noch bis ins Jahr 2024 hinein gelaufen.