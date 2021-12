© Filmpool Fiction

Iris Kiefer: "Ich freue mich sehr, dass wir jetzt auch in Baden-Württemberg präsent sind. Der neue Standort ist für uns ein wichtiger Schritt, um zukünftig die Zusammenarbeit mit den dort ansässigen Medien zu intensivieren und auszubauen." Taco Rijssemus, CEO von All3Media Deutschland: "Das fiktionale Programm hat bei All3Media einen hohen Stellenwert. Unsere Produktionen zählen zu den quotenstarken Sendungen im deutschen Fernsehen. Viele davon sind in unterschiedlichen Städten und Regionen angesiedelt. Deshalb ist es nur konsequent, dass wir zusätzlich zu den bisherigen Standorten in Köln, Hamburg und München auch ein Büro in Baden-Württemberg eröffnen."

Zu den Produktionen von Filmpool Fiction zählen beispielsweise der "Tatort" aus Münster und damit die erfolgreichste Krimi-Produktion des Landes, auch diverse "Polizeirufe" aus Münster, Magdeburg und Halle und die ARD-Reihe "Kommissar Dupin" werden von Filmpool Fiction produziert, dazu kommen Einzelwerken wie "Unschuldig" mit Felix Klare.