Klaus Borrmann kauft verkauft, restauriert und repariert amerikanische Autos aus den 50ern, 60ern und 70er Jahren und verkauft diese dann wieder in seinem Laden "Route 66". Um sein Lager aufzufüllen, reist der Kfz-Experte in der neuen Staffel von "Cash für Chrom" nach Los Angeles und macht sich dort auf die Suche nach stylishen US-Cars. Ein Scheunenfund in Brandenburg mit über 60 Young- und Oldtimern könnte sich ebenfalls als Hauptgewinn erweisen. Und beim "Race 61" geht der Autohändler mit einem umgebauten Pick-up an den Start.

Zu sehen gibt es die neuen Folgen der dritten Staffel ab dem 31. Januar montags um 21:15 Uhr bei DMAX. Produziert wird "Cash für Chrom" im Auftrag von Discovery Deutschland unter der Leitung von Tatiana Laageward, VP Programming & Content und Producer Georg Schierl. Als Produktionsfirma zeichnet Burda Studios Pictures GmbH verantwortlich.