In der fünften Kalenderwoche des neuen Jahres, die am 31. Januar 2022 beginnt, feiert das Vox-Nachmittagsformat "Shopping Queen" seinen zehnten Geburtstag. Die allererste Folge lief am 30. Januar 2012. Daher schickt der Sender in der Jubiläumswoche fünf Kandidatinnen nach Antalya. In der Türkei hat die Sendung nämlich ihren Ursprung – die türkische Version des Formats hört auf den Namen "Shopping Monsters". "Ich fand es eine wunderbare Idee, unsere Jubiläums-Kandidatinnen als Geschenk in den Urlaub zu schicken", sagt Guido Maria Kretschmer, der auch die fünf Türkei-Folgen wieder begleiten wird.

Unterstützung bekommen die Kandidatinnen in der Jubiläumswoche von Prominenten mit türkischen Wurzeln. Vox hat die Teilnahme von Comedienne Meltem Kaptan, "Nihat"-Darsteller Timur Ülker, YouTuberin Saliha „Sally“ Özcan, Moderatorin Funda Vanroy sowie Schauspielerin Wilma Elles angekündigt. Die Kandidatinnen sollen das perfekte Outfit für einen Sommercocktail an der türkischen Riviera finden.

Beim großen Finale treffen sich alle dann wieder bei Guido in Hamburg. Im Jahr 2021 hat der Erfolg von "Shopping Queen" auf nach wie vor ordentlichem Niveau nachgelassen. Die bis dato knapp 250 gezeigten Episoden erreichten im Zielgruppen-Schnitt knapp sieben Prozent Marktanteil, etwa einen Prozentpunkt weniger als im Jahr zuvor. Die lineare Reichweite ging auf etwa 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zurück – das ist das niedrigste Ergebnis, seitdem die Sendung in dieser Schlagzahl läuft.

Ein Erfolg wurde zuletzt das ebenfalls von Kretschmar begleitete Format "Guidos Deko-Queen" – die vier Wochen lang um 16 Uhr getestete Staffel machte eine so gute Figur, dass für 2022 schon neue Ausgaben angekündigt sind.