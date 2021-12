Nicht weniger als das "Abenteuer ihres Lebens" verspricht RTL bezogen auf eine neue Dokumentation mit Komikerin Gaby Köster. Inzwischen 60 Jahre alt, ist diese für den Sender auf eine Reise aufgebrochen. Auf ihrer persönlichen "Bucket List" standen etwa der rudimentäre Lebensstil in einer Kommune - mit Meditationskreisen, Gruppenarbeit und einer Menge „do it yourself“. Das Sitzen auf echten Camargue-Pferd, von dem auch ihr Rollstuhl Gaby Köster nicht abbringen sollte. An der Côte d'Azur will Köster, die auf der Reise von ihrer besten Freundin Beate begleitet wird, in den Lifestyle der „Reichen und Schönen“ eintauchen und sich in einer echten Luxusyacht einquartieren. All diese Bilder zeigt RTL am Mittwoch, 19. Januar 2022, zur besten Sendezeit in "Gaby Köster - Meine verrückte Bucket-List".

Das Format, hergestellt von der Pro TV GmbH, sei eine Reise "voller Emotionen, Überraschungen und Glücksgefühle" und auch eine Reise zur echten Gaby Köster. Die Komikerin war viele Jahre ein prägendes RTL-Gesicht. Sie mischte rund eine Dekade lang in "7 Tage, 7 Köpfe" mit, produzierte zudem um den Jahrtausendwechsel mehrere Staffeln der Sitcom "Ritas Welt". Zuletzt musste sie sich von einem Schicksalsschlag, von dem auch der Film "Ein Schnupfen hätte auch gereicht" handelt, zurück ins Leben kämpfen.

Köster: "Meine verrückte Bucket List ist mein persönliches Highlight 2021. Wie oft hat man es im Leben, dass man sich mit 60 Lebensjahren nochmal wie ein Teenager fühlen und verhalten darf? Meine beste Freundin Beate und ich sind mit einem megageilen Fernsehteam nach Frankreich gefahren und haben die 'lustigste Klassenfahrt' meines Lebens mitgefilmt." Für Köster sei ein Traum wahr geworden.

Auch das Programm für den Mittwoch nach der Köster-Dokumentation steht schon: Beginnend am 26. Januar vergibt ein neuer "Bachelor" im RTL-Programm wieder Rosen.