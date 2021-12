am 21.12.2021 - 16:17 Uhr

Im Januar wird sich die Spielshow "Murmel Mania" im RTL-Programm mit der zweiten Staffel zurückmelden. Das von RTL Studios produzierte Format wechselt allerdings den Sendeplatz: Nachdem die ersten Folgen in diesem Jahr noch dienstags zu sehen waren, läuft die Murmel-Show nun jeweils freitags um 20:15 Uhr. Zum Auftakt am 21. Januar bildet "Murmel Mania" - in einer auf 75 Minuten verkürzten Version - übrigens das Lead-in für die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".

Geplant sind vier Folgen, in denen Moderator Chris Tall erneut mehrere Promis im Murmelrennen und in Geschicklichkeitsspielen gegeneinander antreten lässt. Neu: Die Gewinnerinnen und Gewinner der ersten drei Shows, ziehen ins Finale ein - und der Staffel-Sieger kann dann um bis zu 145.000 Euro für den guten Zweck spielen. Kommentiert werden die Wettkämpfe erneut von Frank Buschmann.

Deutlich ernster wird es dagegen am Tag zuvor: Für Donnerstag, den 20. Januar um 22:40 Uhr hat RTL jetzt nämlich die Free-TV-Premiere der Dokumentation "Die Herz-OP" mit Hans Sigl in Aussicht gestellt, die schon seit einigen Wochen beim Streamingdienst RTL+ zum Abruf bereit steht. Der Schauspieler begleitet darin eine Operation am offenen Herzen. Gezeigt wird, wie das kranke Herz eines Patienten freigelegt und schließlich auf höchstem Niveau der modernen Medizin geheilt wird.

Zu Beginn des Abends setzt der Sender zunächst auf den Spielfilm "Gott, du kannst ein Arsch sein" mit Sinje Irslinger, Max Hubacher, Heike Makatsch und Til Schweiger in den Hauptrollen. Erzählt wird die Geschichte der 16-jährigen Steffi, die sich gerade auf ihre Abschlussfahrt nach Paris freut, als bei Routineuntersuchungen Auffälligkeiten in ihrem Blutbild festgestellt werden. Bald darauf ist klar: Es ist unheilbarer Krebs. Als Steffi den Motorradakrobaten Steve kennenlernt, der vor seinem autoritären Vater flüchtet und ihr anbietet, sie nach Paris zu fahren, zögert sie nicht und lässt sich auf den Trip ein.