am 22.12.2021 - 13:46 Uhr

© Produzentenallianz

"Angesichts einer neuen Regierungskoalition werden in den kommenden Wochen und Monaten wichtige Weichenstellungen für die gesamte Film- und Fernsehproduktionsbranche erfolgen", sagte Thies. "Ich freue mich deshalb auf die künftigen Aufgaben und die gemeinsame Zusammenarbeit, in der es von besonderer Bedeutung sein wird, dass die Produktionswirtschaft mit einer Stimme spricht. Dafür werden wir uns in der Produzentenallianz weiter mit großem Engagement einsetzen."