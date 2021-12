© Film- und Medienstiftung NRW

Eine Fördersumme in Höhe von 30.000 Euro geht an "Lovers' CLub" von Alina Graff und Jannik Schäfer, die von dem Kölner Club handelt, in dem sich 1972 vier Außenseiterinnen und Außenseiter zwischen Kunst, Unterwelt und Migration treffen, wo ein unvorhergesehener Mord diese Personen plötzlich zusammenführt. 40.000 Euro erhält auch "We are Berlin" von Elsani & Neary Media aus Köln. Erzählt wird die Geschichte einer Gruppe von 29 Personen, der auf spektakuläre Weise die Flucht durch einen 135 Meter langen Tunnel von der DDR in den Westen gelingt.

Ebenfalls gefördert wird "Sex auf Arabisch", ein Projekt von storytelle by Alpha Entertainment. Entwickelt werden soll eine episodische Shortform-Serie voller persönlicher Geschichten über Geschlechterrollen, Liebe und Sex, basierend auf der gleichnamigen Kolumne auf "jetzt.de", in der es um Vorurteile über arabische Männer und Frauen geht. 25.000 Euro stellt die Filmstiftung für die weitere Entwicklung der Serie bereit. Über eine Förderung in Höhe von 30.000 Euro dürfen sich darüber hinaus Daniel Rakete Siegel, Dennis Moschitto und Selim Özdogan für ihr Projekt "Der die Träume hört" freuen. Dabei handelt es sich um eine vierteilige Drama-Serie, die auf Özdogans gleichnamigem Romam basiert und von einem Mann handelt, dem der Sprung von einem sozialen Brennpunkt im Ruhrgebiet in die Mittelschicht gelungen ist.

Mit 20.000 Euro fördert die Film- und Medienstiftung NRW außerdem "Loslassen" von Autor Dennis Eick. Die tragikomische Sitcom dreht sich um Lukas, der die Trennung von seiner Ex-Freundin Lea nicht verkraften kann. Doch nur Lukas kann Lea sehen - und natürlich das Publikum. Die fiktive Lea stellt dann doch einiges richtig, wenn Lukas wieder zu sehr in Erinnerungen schwelgt, die zurechtgerückt müssen. Und so entsteht ein Bild der Beziehung und den Gründen für die Trennung, während Lukas gleichzeitig versuch, die eingebildete Lea loszuwerden.